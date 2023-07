Au fil de l’histoire (atelier collectif) Centre de Ressources Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Au fil de l’histoire (atelier collectif) Centre de Ressources Metz, 16 septembre 2023, Metz. Au fil de l’histoire (atelier collectif) 16 et 17 septembre Centre de Ressources Entrée libre Chaque enfant peut ici créer une histoire à l’aide d’un fil coloré. En reliant des cases disposées sur un mur entre elle, il peut créer un conte entièrement original et le nommer, participant ainsi à la vie du mur. Il peut aussi jeter un œil aux autres contes inventés par le public ! Centre de Ressources Place d’Armes, Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est Centre d’information et pôle d’animation situé Place d’Armes (sous Chapiteau) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Valgal Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Centre de Ressources Adresse Place d'Armes, Metz Ville Metz Departement Moselle Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Centre de Ressources Metz

Centre de Ressources Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/