Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

L’association MultiKulti Media, qui produit le média en ligne Dailleursetdici.News, propose de faire apparaître dans le programme de la « Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ». son outil digital : le centre de ressources pédagogiques histoire & mémoire dédié à l’histoire coloniale, l’histoire de l’esclavage et la traite négrière, et à l’histoire de la Shoah. Une sorte d’aboutissement après des années d’ateliers Histoire et mémoires auprès des 15-20 ans, où nous avons constaté les déficits de transmission et les besoins d’appréhension de cette histoire constitutive de ce que nous sommes.

Aider les interlocuteurs jeunesse à aborder certaines questions historiques devenues fractures, notamment faute de transmission.



Ces lieux de savoirs communs, de “faire ensemble”, sont bien trop rares. Il est temps d’arrêter de crier au loup du communautarisme sans, pour autant, développer les espaces qui nous enseignent une histoire plurielle, mais unie. C’est notre histoire, COMMUNE à toutes et tous.

Nous pensons que rendre visibles ces sujets est plus que jamais nécessaire. En rendant compte de notre histoire commune, il s’agit d’impulser des pistes pour comprendre une société complexe dont la pluralité représente non seulement un acquis de son histoire, mais aussi un formidable potentiel pour son avenir. C’est également un moyen de lutter contre la concurrence mémorielle. Un moyen de comprendre les mécanismes des racismes et ainsi mieux lutter contre les discriminions contemporaines. Comprendre et connaître cette histoire, c’est assurer la légitimité de ses descendants à être pleinement citoyens, reconnus comme tels et non discriminés.

Des ressources grand public

Cet espace est régulièrement enrichi et continuera de proposer des ressources grand public (films, bandes dessinées, livres, musiques, spectacles vivants, documentaires, …) tout autant que des publications scientifiques. Des logos permettent d’identifier le(s) personne (s) directement concernées par la source proposée : jeune public, lycéens, étudiants, encadrants, tout public. C’est un outil de savoir, mais aussi de perception du monde.

