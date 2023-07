Visite guidée du centre de ressources du musée national de l’éducation Centre de ressources du musée national de l’Éducation Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

CENTRE DE RESSOURCES

6, rue de Bihorel

Visite commentée des réserves du centre de Ressources du Musée nationale de l’Education et présentation du travail de restauration du frein Westinghouse H7 par Raphaëlle Simmonds.

Dim 17 : 15h

Durée : 30 min Centre de ressources du musée national de l’Éducation 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 08 71 00 http://www.munae.fr Métro arrêt Beauvoisine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

