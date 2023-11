LES RENCONTRES CÔTÉ COUR HABITER FRUGAL – Faire mieux avec moins dans son logement Centre de ressources du CAUE 31 Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

LES RENCONTRES CÔTÉ COUR

HABITER FRUGAL – Faire mieux avec moins dans son logement Samedi 25 novembre, 16h00 Centre de ressources du CAUE 31 Gratuit sur inscription

Pour la deuxième édition des Rencontres Côté Cour, venez rencontrer et échanger avec les architectes Cristina Cosma et Aude Cuny autour de la frugalité et la sobriété appliquées au logement.

Ensemble, nous aborderons les questions du réemploi, des matériaux biosourcés, des économies de surfaces et de la modularité des espaces, à partir de projets qu’elles ont réalisés allant du mobilier à la maison neuve, en passant par l’appartement et la rénovation.

Centre de ressources du CAUE 31 24 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/habiterfrugal »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

CAUE 31