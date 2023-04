Journée « Habiter le sol vivant » – Les Rencontres Côté Cour Centre de ressources du CAUE 31 Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Journée « Habiter le sol vivant » – Les Rencontres Côté Cour Centre de ressources du CAUE 31, 1 juillet 2023, Toulouse. Journée « Habiter le sol vivant » – Les Rencontres Côté Cour Samedi 1 juillet, 16h00 Centre de ressources du CAUE 31 Entrée libre sur inscription Dans le cadre de la journée « Habiter le sol vivant », venez participer aux rencontres-ateliers pour les particuliers avec Gilles Domenech, spécialiste des sols et de nombreuses techniques d’agriculture durable.

Qu’est-ce qu’un sol vivant ? Comment analyser mon terrain er l’entretenir ? Vous avez un projet de construction ou un terrain avec une maison existante ?

Venez découvrir les bonnes pratiques à avoir pour concilier nature et urbain dans votre jardin.

Bénéficiez aussi de conseils personnalisés de la part des paysagistes du CAUE31.

