Journée « Habiter le sol vivant » – Lecture de contes Centre de ressources du CAUE 31, 1 juillet 2023, Toulouse. Journée « Habiter le sol vivant » – Lecture de contes Samedi 1 juillet, 15h00 Centre de ressources du CAUE 31 Entrée libre sur inscription Dans le cadre de la journée « Habiter le sol vivant », Flora viendra lire une sélection de contes pour enfants de 4 à 7 ans. Des livres qui parlent du sol vivant, de ce qui se passe sous la terre, dans notre jardin, tout cela à hauteur d’enfant. Centre de ressources du CAUE 31 24 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://caue31.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

