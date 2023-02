Centre de rencontre de l’Obélisque Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Centre de rencontre de l’Obélisque, 2 février 2023, .

Horaire :

Gratuit : En forêt d’Halatte, sur le Mont Alta, subsiste un ensemble exceptionnel de 55 bornes armoriées, aux emplacements mêmes où elles furent plantées il y a 480 ans. Centre de rencontre de l’Obélisque 1 ter avenue de Creil

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre de rencontre de l'Obélisque lieuville Centre de rencontre de l'Obélisque Departement Loire-Atlantique

Centre de rencontre de l'Obélisque Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Centre de rencontre de l’Obélisque 2023-02-02 was last modified: by Centre de rencontre de l’Obélisque Centre de rencontre de l'Obélisque 2 février 2023 Centre de rencontre de l'Obélisque Nantes

Loire-Atlantique