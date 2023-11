Apéro musical du Collegium de Senlis Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis, 18 décembre 2023, Senlis.

Apéro musical du Collegium de Senlis Lundi 18 décembre, 18h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Participation libre

En musique comme en cuisine, chaque chef fait à sa sauce ! Pour la 1ère édition de son Apéro musical, le Collegium de Senlis ouvre ses cuisines et vous invite à découvrir ses recettes et ses secrets culinaires les mieux gardés. Un rendez-vous inédit – et incontournable – où vous pourrez découvrir les coulisses d’une répétition chorale et goûter aux petites gourmandises préparées par nos chanteurs, rien que pour vous : Expérience nourrissante à tout point de vue !

Centre de rencontre de l’Obélisque 4 ter Avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Location-de-salles/Salles-polyvalentes

2023-12-18T18:00:00+01:00 – 2023-12-18T21:00:00+01:00

répétition choeur

Eric Leger et Gumersindo Alvarez Reza