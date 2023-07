Les carolingiens à Senlis Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Les carolingiens à Senlis Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis, 18 novembre 2023, Senlis. Les carolingiens à Senlis Samedi 18 novembre, 15h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Gratuit Voici un sujet peu traité et peu connu, cependant, Charles le Chauve séjourne souvent à Senlis qu’il affectionne pour y retenir prisonnier ses adversaires. Quant au dernier des rois carolingien, Louis V, il meurt des suites d’une chute de cheval lors d’une partie de chasse en forêt d’Halatte près de Senlis, l’occasion pour Hugues Capet d’écarter les héritiers du trône.

Par Nicolas Bilot, archéologue et administrateur de la SHAS.

Samedi 18 novembre, 15h00

