Louis Bromfield, un écrivain américain à Senlis Samedi 21 octobre, 15h00 Centre de rencontre de l'Obélisque

L’écrivain américain Louis Bromfield obtint le prix Pulitzer en 1927. Francophile et habitué de notre pays depuis 1918, il s’installe à Senlis avec sa famille. Depuis l’hôtel du Grand Cerf, avec son épouse, il surveille l’évolution des travaux de sa maison 2 rue Saint-Étienne. Il consacre les années suivantes à l’aménagement et la décoration de son jardin au bord de la Nonette avec le concours de nombreux jardiniers, horticulteurs et décorateurs. Il meuble la maison avec ses trouvailles faites chez l’antiquaire de la rue de la République. Il suit la construction de la piscine d’été avec un groupe de compatriotes installés à Senlis. À l’automne 1939 il rentre aux États-Unis pour se consacrer à l’agriculture bio bien avant que cela soit à la mode…

Par Marie-Laure Bodin, secrétaire de la SHAS et Christian Lucas ancien maire adjoint de Senlis et témoin oculaire.

Centre de rencontre de l'Obélisque 1 ter avenue de Creil Senlis 60300

