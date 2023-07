« La nuit aussi il y a des ombres » : 1943 dans le Valois et à Senlis Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis, 23 septembre 2023, Senlis.

« La nuit aussi il y a des ombres » : 1943 dans le Valois et à Senlis Samedi 23 septembre, 15h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Entrée libre et gratuite

L’année 1943 marque un tournant important dans la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés ont repris l’initiative sur plusieurs théâtres d’opération et la Résistance arrive à une période de maturation, tandis que le régime de Vichy se radicalise et voit s’éloigner l’opinion publique. Régis Moreau revient sur le contexte particulier de cette année marquée par l’instauration du STO (Service du travail obligatoire) qui frappe les familles et la jeunesse en particulier et sur la ruralisation de la Résistance qui marque notre territoire. Durant cette année 1943 se développent l’Armée secrète, les FTP et les réseaux qui mènent des actions parfois spectaculaires contre l’occupant et les collaborateurs. Mais la répression frappe lourdement la Résistance qui cependant parvient à survivre à ces coups terribles…

Par Régis Moreau, professeur d’histoire, président de l’Association d’histoire et d’archéologie de Nanteuil-le-Haudouin (60), vice-président de Résistance 60.

