20ème anniversaire du Jumelage avec Montale et Voyage de l’Amitié Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis, 15 septembre 2023, Senlis.

20ème anniversaire du Jumelage avec Montale et Voyage de l’Amitié 15 – 17 septembre Centre de rencontre de l’Obélisque Participation à voir avec le Comité pour hébergement éventuel ou rencontre.

Une délégation d’amis Italiens et Allemands sera présente lors des journées du patrimoine dans le cadre du Voyage de l’Amitié (chaque année il change de lieu et tourne entre nos trois villes jumelées).

A cette occasion le pacte de Jumelage entre Senlis et Montale sera renouvelé pour fêter son 20ème anniversaire.

La délégation participera aussi à d’autres activités telles que visites et déambulations.

La signature de l’acte aura lieu en Mairie et les Senlisiens seront informés du jour et de l’heure courant septembre.

Centre de rencontre de l’Obélisque 1 ter avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Location-de-salles/Salles-polyvalentes [{« type »: « email », « value »: « Comitejumelage.senlis@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

Montale anniversaire