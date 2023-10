Journée d’animations pour les ados Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis, 13 mai 2023, Senlis.

Journée d’animations pour les ados Samedi 13 mai, 13h00 Centre de rencontre de l’Obélisque entrée libre et gratuite

Le Conseil Municipal des Jeunes et le service Jeunesse de Senlis proposent ce samedi 13 mai une journée d’animations gratuites au centre de rencontres de l’Obélisque.

Au programme : Escape-Game, baby-foot, jeux vidéo, jeux de société, challenge « Just Dance », quizz avec lots à gagner et un bar à confiseries.

Tout est gratuit, sans inscription et destiné aux enfants de 10 à 18 ans.

Ouverture au public de 13h00 à 18h00, samedi 13 mai, centre de rencontres de l’Obélisque, 4 ter Avenue de Creil.

Le SPOT sera fermé pour l’occasion, l’accueil se fera donc directement dans la grande salle à l’étage, à partir de 13h00 (aucun accueil en matinée).

Centre de rencontre de l’Obélisque 4 ter Avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Location-de-salles/Salles-polyvalentes [{« type »: « phone », « value »: « 0344320145 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T13:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

