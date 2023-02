Samuel Chamberlain, un autre Américain à Senlis Centre de rencontre de l’Obélisque, 15 avril 2023, Senlis.

Samuel Chamberlain, un autre Américain à Senlis Samedi 15 avril, 15h00 Centre de rencontre de l’Obélisque

Entrée libre et gratuite

A la découverte de la communauté américaine de Senlis pendant les Années Folles ! le dessinateur et photographe Samuel Chamberlain choisit Senlis et y trouva de nombreux sujets d’inspiration ! handicap moteur mi

Centre de rencontre de l’Obélisque 1 ter avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Location-de-salles/Salles-polyvalentes

A l’instar de l’écrivain Louis Bromfield qui vécut à Senlis pendant près d’une décennie jusqu’en 1938, la ville accueillit dans l’entre-deux-guerres toute une colonie d’expatriés américains séduits par la France. Parmi eux, le dessinateur, graveur et photographe Samuel Chamberlain (1895-1975) qui, après avoir visité plusieurs pays d”Europe, s’installa à partir de 1929, avec sa famille dans une grande maison, rue du Temple. Passionné par l’architecture des édifices gothiques autant que par le bâti traditionnel, il trouva dans la ville et la campagne environnante de nombreux sujets d’inspiration. Il réalisa ainsi, outre des dessins et aquarelles, une dizaine de gravures à la pointe sèche représentant des bâtiments ou rues de Senlis dont le fameux Early Morning Market (1939), une vue plongeante sur l’ancien marché Saint-Pierre qu’il offrit comme pièce de réception à la Society of American Etchers. En France, il se lia aussi avec quelques uns des plus talentueux graveurs de l’époque: Albert Decaris, buriniste renommé pour sa virtuosité, et naturellement Charles-Jean Hallo, dont il fit la connaissance à Senlis, et avec lequel il entretiendra une amitié de près de quarante ans.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T15:00:00+02:00

2023-04-15T16:30:00+02:00

SHAS