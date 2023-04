Conférence Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Conférence Centre de rencontre de l’Obélisque, 13 avril 2023, Senlis. Conférence Jeudi 13 avril, 20h30 Centre de rencontre de l’Obélisque entrée libre L’Union des Amis du PNR Oise-Pays de France et de ses trois forêts vous propose un éclairage sur le PNR et vous invite à venir nombreux

La Chaussée Brunehaut, balade archéologique à travers le PNR Oise-Pays de France, ou 2000 ans de paysages et d’histoire.

Animée par Nicolas Bilot – Archéologue Centre de rencontre de l’Obélisque 1 ter avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Location-de-salles/Salles-polyvalentes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T23:30:00+02:00

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T23:30:00+02:00 chaussée brunehaut ap3f pnr

