Concours d’écriture de la Ville de Senlis 2022-2023 Centre de rencontre de l’Obélisque, 24 mars 2023, Senlis.

Concours d’écriture de la Ville de Senlis 2022-2023 Vendredi 24 mars, 19h00 Centre de rencontre de l’Obélisque

Entrée libre

Remise des prix du concours d’écriture

Centre de rencontre de l’Obélisque 4 avenue de Creil 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Depuis 2011, la ville de Senlis organise un concours d’écriture qui récompense les meilleures plumes. Plus de 200 participants ont planché cette année sur le thème « Sur le fil… ». Le suspense prendra fin bientôt et nous connaitrons le palmarès du concours 2022-2023. Les délibérations du jury ont commencé et les résultats seront proclamés le 24 mars. Le Conservatoire Municipal de Senlis proposera des animations jazz et musiques actuelles.

Les textes et lectures seront accessibles sur les sites de la ville de Senlis et de la médiathèque à partir du mois d’avril.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T19:00:00+01:00

2023-03-24T21:00:00+01:00

Médiathèque de Senlis