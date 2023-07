Les bornes armoriées de la forêt d’Halatte Centre de rencontre de l’Obélisque Senlis, 18 février 2023, Senlis.

Epargnées par les hommes, simplement malmenées par le temps et parfois l’exploitation forestière, subsiste aujourd’hui en forêt d’Halatte, sur le Mont Alta, un ensemble exceptionnel de 55 bornes armoriées, aux emplacements mêmes où elles furent plantées il y a 480 ans. On peut admirer 45 des 47 bornes d’Anne de Montmorency et 10 des 13 bornes du chapitre de Saint-Rieul, toutes millésimées « 1540 ». Cette conférence vous fera découvrir ce patrimoine très méconnu pour lequel une demande de classement est en cours.

Conférence par Jean-Marc Chalot

Centre de rencontre de l'Obélisque 1 ter avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T15:00:00+01:00 – 2023-02-18T17:00:00+01:00

SHAS JM Popineau