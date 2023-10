Thé dansant à Senlis Centre de rencontre de l’Obélisque Saint-Leu-d’Esserent, 19 octobre 2023, Saint-Leu-d'Esserent.

Thé dansant à Senlis Jeudi 19 octobre, 14h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Sur inscription

La Ville de Senlis organise son premier Thé Dansant !

Vous aimez danser et souhaitez partager un moment convivial avec vos amis ? On vous donne rendez-vous le 19 octobre à 14h en salle de l’Obélisque !

Un orchestre vous accompagnera et des initiations aux danses des bals musette vous seront proposées ! L’évènement, complété d’un goûter, vous est présenté par l’association « Coin des Danseurs ».

Animation réservée aux seniors senlisiens de plus de 65 ans (pas de critère d’âge pour les accompagnateurs).

Inscription au 03 44 32 00 72 jusqu’au 9 octobre.

Centre de rencontre de l’Obélisque 4 ter Route de Creil Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Location-de-salles/Salles-polyvalentes [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 00 72 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

© Ville de Senlis – Adobe Stock