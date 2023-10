Cet évènement est passé Le musée Condé et le Domaine de Chantilly durant la Seconde Guerre mondiale Centre de rencontre de l’Obélisque Saint-Leu-d’Esserent Catégories d’Évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent Le musée Condé et le Domaine de Chantilly durant la Seconde Guerre mondiale Centre de rencontre de l’Obélisque Saint-Leu-d’Esserent, 10 juin 2023, Saint-Leu-d'Esserent. Le musée Condé et le Domaine de Chantilly durant la Seconde Guerre mondiale Samedi 10 juin, 15h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Entrée libre et gratuite Dès l’automne 1938 le conservateur-adjoint des collections du musée Condé, Henri Malo, est chargé d’étudier un plan de protection et d’évacuation des collections mais l’administration de l’Institut et Philippe Pétain, conservateur, préoccupés de garder leur indépendance vis-à-vis de l’Etat, sont d’avis de les protéger sur place, en carrières.

Les événements dramatiques conduisent cependant à la fermeture du musée. Les collections sont emballées puis transportées en urgence au château de Lancosme dans l’Indre où elles passeront l’occupation. Le château est presque abandonné du 10 juin au 21 juillet 1940. Le domaine subit des destructions heureusement limitées et tombe sous la protection du chef de l’administration militaire allemande. L’administrateur Georges Fossiez gère le quotidien… Centre de rencontre de l’Obélisque 4 ter Route de Creil Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Location-de-salles/Salles-polyvalentes [{« type »: « email », « value »: « contact@archeologie-senlis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Oise, Saint-Leu-d'Esserent

