Faites broyer vos végétaux ! Centre de recyclage, rue Franklin, 8 avril 2023, Bassens. Faites broyer vos végétaux ! Samedi 8 avril, 09h30, 13h30 Centre de recyclage, rue Franklin Bordeaux Métropole organise sur le site de la déchetterie de Bassens des opérations de broyage gratuites, ouvertes à tous. Végétaux acceptés :

Toutes les branches, avec ou sans feuilles d’un diamètre maximum de 25cm.

– Ne pas les attacher entre elles.

– Volume maximum accepté : 3m³ Éléments interdits :

les tas de feuilles, les résidus de tonte, les cordes, piquets, fil de fer ou autres matériaux susceptibles d’endomager le broyeur. Centre de recyclage, rue Franklin rue Franklin, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T09:30:00+02:00 – 2023-04-08T12:30:00+02:00

2023-04-08T13:30:00+02:00 – 2023-04-08T16:30:00+02:00

