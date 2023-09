Broyage des végétaux Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles, 2 décembre 2023, Bègles.

Broyage des végétaux Samedi 2 décembre, 10h00, 13h00 Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Gratuit, sans inscription.

Vous avez un jardin avec des arbres et des arbustes et vous venez de les tailler ?

Bordeaux Métropole, en partenariat avec la ville de Bègles, vous propose des opérations de broyage gratuites.

Le broyage, c’est simple, utile pour réduire vos déchets et précieux pour préserver vos plantes. Cela consiste à hacher les tailles de haies ou d’arbres. Ensuite, vous pouvez utiliser ce broyat en paillage pour limiter l’arrosage de vos plantes et enrichir votre sol ou en complément de matières vertes (comme des épluchures de légumes) pour votre composteur. Pour en profiter, plusieurs solutions !

Apportez vos branches dans le lieu de stockage ouvert à cet effet. Plusieurs jours ou semaines après, les branches seront récupérées et broyées. (Re)venez le jour de la distribution pour récupérer du broyat.

Végétaux acceptés : toutes les branches, avec ou sans feuilles, d’un diamètre maximum de 25 cm. Veillez à ne pas les attacher entre elles. Le volume maximum accepté est 3 m³.

Éléments interdits : les résineux, les tas de feuilles, les résidus de tonte, les cordes, les piquets, fils de fer ou autres matériaux susceptibles d’endommager le broyeur.

Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T13:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

