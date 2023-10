Distribution de composteurs Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Distribution de composteurs Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles, 12 novembre 2023, Bègles. Distribution de composteurs Dimanche 12 novembre, 10h00, 13h00 Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Sur inscription Le compostage est une solution simple pour diminuer la quantité de déchets organiques produits, leur donner une seconde vie… et obtenir un engrais gratuit pour son jardin ! 30 % des ordures ménagères peuvent être recyclées via le compostage. Pour vous accompagner dans cette pratique, Bordeaux Métropole met à votre disposition des composteurs individuels lors de distributions gratuites. Transformez vos déchets en ressources et participez activement à la réduction de vos déchets en vous inscrivant :

https://inscription.bordeaux-metropole.fr/distribution-de-composteurs Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/distribution-de-composteurs »}] [{« link »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/distribution-de-composteurs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T12:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T12:00:00+01:00

2023-11-12T13:00:00+01:00 – 2023-11-12T15:30:00+01:00

