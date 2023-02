Broyage des végétaux Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Broyage des végétaux Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel, 18 mars 2023, Bègles. Broyage des végétaux 18 mars – 10 juin, les samedis Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel

gratuit

Venez broyer vos végétaux, gratuitement, à côté de chez vous. Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles Hourcade Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Vous avez un jardin ombragé avec des arbres et des arbustes ?

Bordeaux Métropole, en partenariat avec la Ville de Bègles, vous propose de broyer graruitement vos végétaux.

Apportez vos branches et repartez avec votre broyat prêt à l’emploi ! Si vous ne souhaitez pas ramener votre broyat, il sera récupéré et valorisé dans les parcs et jardins de Bordeaux Métropole et des communes. Le broyage, c’est simple, utile pour réduire vos déchets et précieux pour préserver vos plantes. Cela consiste à hacher les tailles de haies ou d’arbres. Ensuite, vous pouvez utiliser ce broyat en paillage pour limiter l’arrosage de vos plantes et enrichir votre sol ou en complément de matières vertes (comme des épluchures de légumes) pour votre composteur. *Végétaux acceptés *: toutes les branches, avec ou sans feuilles, d’un diamètre maximum de 25 cm. Veillez à ne pas les attacher entre elles. Le volume maximum accepté est 3m3. *Éléments interdits *: les résineux, les tas de feuilles, les résidus de tonte, les cordes, piquets, fils de fer ou autres matériaux susceptibles d’endommager le broyeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:30:00+01:00

2023-06-10T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Adresse Bègles Hourcade Ville Bègles Age maximum 99 lieuville Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles Departement Gironde

Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Broyage des végétaux Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel 2023-03-18 was last modified: by Broyage des végétaux Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel Centre de recyclage de Bordeaux Métropole, rue Gustave Eiffel 18 mars 2023 Bègles Centre de recyclage de Bordeaux Métropole rue Gustave Eiffel Bègles

Bègles Gironde