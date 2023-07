Apprenez comment bien démarrer vos recherches généalogiques Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller.

Apprenez comment bien démarrer vos recherches généalogiques Samedi 16 septembre, 09h00 Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles

Le CRHF est une association culturelle unique en son genre qui a pour objet de contribuer à la promotion et au développement de la recherche généalogique et à l’histoire des familles. Novices, curieux ou généalogistes confirmés, enfants, parents et grands-parents, le CRHF est ouvert à tous !

Le CRHF dispose d’un fonds documentaire exceptionnel comprenant une bibliothèque dotée d’ouvrages historiques, généalogiques et thématiques, de dossiers de presse par villages (toutes les communes du département du Haut-Rhin), de notices biographiques (grands anniversaires, notices nécrologiques, noces d’or…) ou encore d’une collection de faire-part de décès (plus de 60 000 patronymes), ainsi qu’une base de données de plus de 5,5 millions d’informations, accessible via son site internet. Des visites guidées de la structure seront organisées : bibliothèque, salle des microfilms et présentation du site internet du centre.

Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 12 40 http://www.crhf.net [{« type »: « link », « value »: « http://www.crhf.net »}, {« type »: « email », « value »: « info@crhf.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 62 12 40 »}] Le Centre de Recherche sur l’Histoire des Familles (anciennement CDHF), fondé en 1991, est une création originale du Conseil général du Haut-Rhin. Unique en son genre, il met à disposition du public une importante documentation historique, thématique et généalogique.

Il peut effectuer toute recherche généalogique dans l’état civil antérieur à 1892 et les registres paroissiaux d’Ancien Régime pour l’actuel département du Haut-Rhin.

Il dispose d’une vaste bibliothèque généalogique traitant des familles de France. Il détient un important fonds d’archives concernant l’ensemble du territoire français.

.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

CRHF