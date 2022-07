Découverte d’un centre de recherche généalogique Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Découverte d’un centre de recherche généalogique Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, 17 septembre 2022, Guebwiller. Découverte d’un centre de recherche généalogique Samedi 17 septembre, 09h00 Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles

Gratuit. Entrée libre.

Visitez le Centre et partez à la redécouverte de nos ancêtres. handicap moteur mi Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

03 89 62 12 40 http://www.crhf.net Le Centre de Recherche sur l’Histoire des Familles (anciennement CDHF), fondé en 1991, est une création originale du Conseil général du Haut-Rhin. Unique en son genre, il met à disposition du public une importante documentation historique, thématique et généalogique. Il peut effectuer toute recherche généalogique dans l’état civil antérieur à 1892 et les registres paroissiaux d’Ancien Régime pour l’actuel département du Haut-Rhin. Il dispose d’une vaste bibliothèque généalogique traitant des familles de France. Il détient un important fonds d’archives concernant l’ensemble du territoire français. Unique en son genre, il met à disposition du public une importante documentation généalogique, historique, patrimoniale, linguistique et ethnologique. Il peut effectuer toute recherche généalogique dans l’état-civil antérieur à 1892 et les registres paroissiaux d’Ancien Régime pour l’actuel département du Haut-Rhin. Il dispose d’une vaste bibliothèque généalogique traitant des familles de France. Il détient un important fonds d’archives concernant l’ensemble du territoire français. Visitez le Centre et partez à la redécouverte de nos ancêtres. Le Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles vous propose de : Découvrir la bibliothèque et ses 15 000 ouvrages (environ). Des explications vous seront également données pour débuter vos recherches généalogiques, à l’appui des documents les plus utiles. Découvrir la salle des micros-films présentant les copies de tous les actes d’état civil et des registres paroissiaux de toutes les communes du Haut-Rhin, avec des explications sur son fonctionnement et examen d’exemples. Participer à la présentation du site internet et de ses 5,5 millions de données en étudiant son architecture et sa navigation. Dernier départ de la visite à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T09:00:00+02:00

2022-09-17T17:00:00+02:00 ©CRHF

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles Adresse 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller Ville Guebwiller Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles Guebwiller Departement Haut-Rhin

Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles Guebwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guebwiller/

Découverte d’un centre de recherche généalogique Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles 2022-09-17 was last modified: by Découverte d’un centre de recherche généalogique Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 17 septembre 2022 Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles Guebwiller Guebwiller

Guebwiller Haut-Rhin