Les fours à goémon, de Chausey à l’Île d’Yeu, Étude d’un patrimoine méconnu Jeudi 19 octobre, 11h30 Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire (CReAAH)

Cette conférence est proposée à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Les fours à goémon, de Chausey à l’Île d’Yeu, Étude d’un patrimoine méconnu », coordonné par Yves Gruet et Alain Mercier. L’ouvrage fait le bilan d’un travail collectif de sauvegarde par l’étude d’un patrimoine côtier discret, souvent méconnu et menacé de disparition : les fours à goémon, mais aussi les autres installations liées à l’activité goémonière sur le littoral. Les coordonnateurs présenteront l’origine de l’inventaire mené par l’AMARAI, les caractéristiques des fours, leur fonctionnement et l’utilisation des cendres de soude par les verreries et l’industrie chimique. Un condensé sur des installations insulaires complétera la présentation de cette activité des « paysans-goémoniers».

2023-10-19T11:30:00+02:00 – 2023-10-19T13:00:00+02:00

archéologie archéosciences