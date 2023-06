Pech Merle: « Le renne et l’Homme au Paléolithique récent : une relation durable » Centre de Préhistoire du Pech Merle Cabrerets, 9 juin 2023, Cabrerets.

Cabrerets,Lot

En Eurasie du nord, les chasseurs-collecteurs nomades du Paléolithique ont fondé leur économie sur l’exploitation des ressources minérales et animales, destinée à l’alimentation et à la fabrication d’outils, d’armes, et d’objets d’art et de parure. Ils ont choisi les silex et les gibiers qui les intéressaient, ainsi que les lieux, saisons et stratégies d’acquisition, tout comme ils ont choisi la nature et les lieux de leurs habitats. Ainsi, les groupes humains ont organisé leur cycle annuel de nomadisme en tenant compte des conditions environnementales et de l’éthologie des grands herbivores, mais aussi en fonction d’autres considérations propres à chaque culture.En France, lors de la dernière période froide (il y a 30 000 à 15 000 ans), les animaux exploités étaient principalement des grands herbivores, parmi lesquels le renne (Rangifer tarandus). Il était l’animal le plus chassé par les groupes humains, qui récupéraient sur sa dépouille différents produits (viande, graisse, sang, peaux, tendons, os, dents, bois) et collectaient ses bois de chute. En revanche, s’il fut gravé, dessiné ou peint sur les parois des grottes et sur certains objets, ses représentations sont rares. La conférence présentera les nouvelles informations liées à la relation entre le renne et les sociétés en France lors de la dernière période froide du Paléolithique récent, en abordant quatre questions : Quelle était la place exacte du renne dans l’économie des sociétés et dans quel environnement fut-il chassé ? Quelles étaient les stratégies de chasse au renne et quels besoins traduisent-elles ? Comment son acquisition et son exploitation, ainsi que celle de ses bois, étaient-elles organisées à l’échelle de l’année ? Le renne était-il migrateur et les groupes humains étaient-ils nomades ? La question du statut symbolique du renne dans des sociétés sera également abordée.

Par Laure Fontana, préhistorienne et archéozoologue, CNRS et Université Paris Panthéon-Sorbonne.

En partenariat avec le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac. Laure Fontana étudie les sociétés du Paléolithique récent d’Europe occidentale, notamment celles qui ont vécu durant la dernière période froide en exploitant majoritairement le renne. Ses travaux portent principalement sur la mobilité des rennes du Paléolithique et l’économie des ressources animales, qu’elle étudie afin de reconstruire les cycles annuels de nomadisme et les environnements de l’ouest de la « steppe à mammouth ». Elle travaille principalement dans le sud-ouest de la France, et dans le Massif central où le cycle annuel de nomadisme des groupes était particulier. Elle a fouillé plusieurs sites et elle étudie actuellement les séries fauniques des grands sites comme La Madeleine et le Fourneau du diable. Elle a publié plusieurs ouvrages (2012, 2022, 2023) et divers articles, et elle enseigne sa vision de la préhistoire, de l’archéologie environnementale, et de l’archéozoologie à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne..

2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Centre de Préhistoire du Pech Merle

Cabrerets 46330 Lot Occitanie



In Northern Eurasia, the nomadic hunter-gatherers of the Palaeolithic period based their economy on the exploitation of mineral and animal resources, for food and the manufacture of tools, weapons, art and ornaments. They chose the flints and game they were interested in, as well as the places, seasons and strategies for acquiring them, just as they chose the nature and locations of their habitats. In France, during the last cold period (30,000 to 15,000 years ago), the animals exploited were mainly large herbivores, including the reindeer (Rangifer tarandus). It was the animal most hunted by human groups, who recovered various products from its remains (meat, fat, blood, hides, tendons, bones, teeth, antlers) and collected its antlers. On the other hand, although he was engraved, drawn or painted on the walls of caves and on certain objects, his representations are rare. The lecture will present new information on the relationship between reindeer and societies in France during the last cold period of the Late Palaeolithic, addressing four questions: What was the exact place of reindeer in the economy of societies, and in what environment was it hunted? What were reindeer hunting strategies and what needs did they reflect? How were reindeer and antler acquisition and exploitation organized on a year-round basis? Were reindeer migratory and were human groups nomadic? The symbolic status of reindeer in different societies will also be explored.

By Laure Fontana, prehistorian and archaeozoologist, CNRS and Université Paris Panthéon-Sorbonne.

In partnership with the Pôle d?Interprétation de la Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac. Laure Fontana studies the Late Paleolithic societies of Western Europe, in particular those that lived during the last cold period, mainly exploiting reindeer. Her work focuses on the mobility of Paleolithic reindeer and the economy of animal resources, which she studies in order to reconstruct the annual cycles of nomadism and the environments of the western « mammoth steppe ». She works mainly in south-western France, and in the Massif Central, where the annual cycle of nomadic groups was particular. She has excavated several sites and is currently studying the faunal series at major sites such as La Madeleine and Fourneau du diable. She has published several books (2012, 2022, 2023) and various articles, and teaches her vision of prehistory, environmental archaeology and archaeozoology at the Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

En el norte de Eurasia, los cazadores-recolectores nómadas del Paleolítico basaban su economía en la explotación de los recursos minerales y animales para obtener alimentos y fabricar herramientas, armas, objetos de arte y ornamentos. Elegían los sílex y la caza que les interesaban, así como los lugares, las estaciones y las estrategias para adquirirlos, del mismo modo que elegían la naturaleza y los emplazamientos de sus hábitats. En Francia, durante el último periodo frío (hace entre 30.000 y 15.000 años), los animales explotados eran principalmente grandes herbívoros, entre ellos el reno (Rangifer tarandus). Era el animal más cazado por los grupos humanos, que recuperaban diversos productos de sus restos (carne, grasa, sangre, pieles, tendones, huesos, dientes y astas) y coleccionaban su cornamenta. Sin embargo, aunque fue grabado, dibujado o pintado en las paredes de las cuevas y en ciertos objetos, sus representaciones son escasas. La conferencia presentará nuevos datos sobre la relación entre el reno y las sociedades de Francia durante el último periodo frío del Paleolítico Superior, abordando cuatro cuestiones: ¿Cuál era el lugar exacto del reno en la economía de las sociedades y en qué entorno se cazaba? ¿Cuáles eran las estrategias de caza del reno y qué necesidades reflejaban? ¿Cómo se organizaban anualmente su adquisición y explotación, así como la de su cornamenta? ¿Eran migratorios los renos y nómadas los grupos humanos? También se abordará la cuestión del estatus simbólico del reno en las distintas sociedades.

A cargo de Laure Fontana, prehistoriadora y arqueozoóloga, CNRS y Universidad Paris Panthéon-Sorbonne.

En colaboración con el Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac. Laure Fontana estudia las sociedades del Paleolítico Tardío de Europa Occidental, en particular las que vivieron durante el último periodo frío, explotando principalmente el reno. Sus trabajos se centran principalmente en la movilidad de los renos paleolíticos y la economía de los recursos animales, que estudia para reconstruir los ciclos anuales del nomadismo y los entornos de la « estepa mamut » occidental. Trabaja principalmente en el suroeste de Francia y en el Macizo Central, donde el ciclo anual de nomadismo de los grupos era particular. Ha excavado varios yacimientos y actualmente estudia las series faunísticas de yacimientos importantes como La Madeleine y Le Fourneau du diable. Ha publicado varios libros (2012, 2022, 2023) y diversos artículos, y enseña su visión de la prehistoria, la arqueología medioambiental y la arqueozoología en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.

Die nomadischen Jäger und Sammler des Paläolithikums in Nordeurasien bauten ihre Wirtschaft auf die Ausbeutung von Mineralien und Tieren zur Ernährung und zur Herstellung von Werkzeugen, Waffen, Kunst- und Schmuckgegenständen. Sie wählten die Feuersteine und Wildtiere, die sie interessierten, sowie die Orte, Jahreszeiten und Strategien, um sie zu erwerben, genauso wie sie die Art und die Orte ihrer Lebensräume wählten. So organisierten die Menschengruppen ihren jährlichen Nomadenzyklus unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen und der Ethologie der großen Pflanzenfresser, aber auch anderer kulturspezifischer Überlegungen.In Frankreich waren während der letzten Kaltzeit (vor 30.000 bis 15.000 Jahren) die Nutztiere vor allem große Pflanzenfresser, darunter das Rentier (Rangifer tarandus). Das Rentier war das am meisten gejagte Tier, und die Menschen sammelten verschiedene Produkte (Fleisch, Fett, Blut, Häute, Sehnen, Knochen, Zähne, Geweihe) aus seinen Überresten und sammelten sein Fallholz. Obwohl er auf Höhlenwänden und Gegenständen graviert, gezeichnet oder gemalt wurde, sind seine Darstellungen selten. Der Vortrag stellt neue Erkenntnisse über die Beziehung zwischen Rentier und den Gesellschaften in Frankreich während der letzten Kaltzeit des Jungpaläolithikums vor und geht dabei auf vier Fragen ein: Welche Rolle spielte das Rentier genau in der Wirtschaft der Gesellschaften und in welcher Umgebung wurde es gejagt? Welche Strategien gab es bei der Jagd auf Rentiere und welche Bedürfnisse spiegelten sich darin wider? Wie wurden der Erwerb und die Nutzung des Rentiers und seines Geweihs im Jahresverlauf organisiert? War das Rentier ein Wandertier und waren die Menschen nomadisch? Auch die Frage nach dem symbolischen Status des Rentiers in den Gesellschaften wird behandelt.

Von Laure Fontana, Prähistorikerin und Archäozoologin, CNRS und Universität Paris Panthéon-Sorbonne.

In Zusammenarbeit mit dem Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac. Laure Fontana untersucht die Gesellschaften des Jungpaläolithikums in Westeuropa, insbesondere diejenigen, die während der letzten Kaltzeit lebten und hauptsächlich Rentiere nutzten. Ihre Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Mobilität der paläolithischen Rentiere und die Ökonomie der tierischen Ressourcen, die sie untersucht, um die jährlichen Zyklen des Nomadentums und die Umgebungen der westlichen « Mammutsteppe » zu rekonstruieren. Sie arbeitet hauptsächlich im Südwesten Frankreichs und im Zentralmassiv, wo der jährliche Nomadenzyklus der Gruppen besonders ausgeprägt war. Sie hat mehrere Fundstellen ausgegraben und untersucht derzeit die Faunenserien an großen Fundstellen wie La Madeleine und Fourneau du diable. Sie hat mehrere Bücher (2012, 2022, 2023) und verschiedene Artikel veröffentlicht und lehrt ihre Sicht der Prähistorie, Umweltarchäologie und Archäozoologie an der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Cahors – Vallée du Lot