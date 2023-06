Mini Séjours « Sports, Nature et Patrimoine » centre de pleine Nature et de Nautisme Sillé Sillé-le-Guillaume, 24 juillet 2023, Sillé-le-Guillaume.

Mini Séjours « Sports, Nature et Patrimoine » 24 – 28 juillet centre de pleine Nature et de Nautisme Sillé Coût pour l’hébergement, la restauration et les activités: 46360 euros pour 5 mini-séjours. Participation pour les familles selon le quotient famillial:15,20 euros la journée tarif maximum pour les familles de la commune.

Le département de la Sarthe est basé en région Pays de la Loire et marqué par une importante couverture boisée avec 4 forêts domaniales.

Il possède des atouts importants comme un grand nombre de sites historiques, musées, châteaux et paysages naturels ainsi qu’un grand réseau de chemins de randonnées.

C’est dans une base de Loisirs Nautique que la ville de Maisons-Alfort propose des Mini-Séjours axés sur les sports en pleine nature et au bord de l’eau.

En effet, c’est dans le cadre du dispositif « Colos Apprenantes » que nous organisons des séjours de vacances ayant à coeur de dépayser les enfants tout en leur proposant des activités de qualité sous le signe de la bonne humeur et des apprentissages ludiques.

Cette année, La Ville souhaite accentué la mixité sociale au sein de chaque séjour, en portant son attention sur la répartition des quotients familiaux des inscrits. Egalement, la répartition des enfants en fonction de leur quartier d’habitation sera étudiée afin de brasser des élèves provenants d’écoles différentes et de quartiers différents.

La découverte de la nature par des activités sportives « propres » ( vélo, paddle, course d’orientation, grands jeux….) résulte de la volonté de la VIlle de s’inscrire dans une démarche éco-resposable et de sensibiliser les enfants au respect de l’environnement.

Enfin, les visites culturelles organisées pendant ces séjours ont pour but de permettre aux enfant d’enrichir leurs connaissances sur le patrimoine français et également de développer leur curiosité intellectuelle.

Le Centre de Nautisme et de pleine Nature de Sillé-Plage est un centre spécifiquement adapté pour recevoir des groupes durant l’année. Situé au coeur de la forêt domaniale et d’un site classé natura 2000, le centre dispose d’une capacité d’hébergement de 80 lits répartis dans 20 chambres (de 2 à 5 lits) et d’un mobilier adapté pour accueilir les enfants de tous âges. Le centre est labellisé « école française de voile » depuis 1965 et dispose de trois labels: école de sport, école française de voile et club sports-loisirs. Le centre est attaché aux valeurs du développement durable: récupération de l’eau de pluie, tri des déchets et ampoules à basse consommation…

Afin d’apporter une grande sécurité pour les groupes le centre est fermé le soir de l’intérieur par une porte anti-intrusion. Il n’y a donc aucune possibilité d’entrer dans le centre. Le site est équipé de portes coupe-feu, d’un éclairage de sécurité qui est assuré par des blocs autonomes d’évacucation et anti-panique. Les bâtiments sont fermés le soir.

Le centre dispose d’une salle de restauration de 80 couverts. Le séjour est organisé en pension complète et une restauration de qualité est assurée par un service chaleureux et convivial. Le centre met à disposition un personnel dédié pour le service des repas, la restauration se fait en liaison chaude. Un repas composé de spécialités culinaires est proposé au groupe une fois par semaine.

Dans le cadre de ce séjour, plusieurs activités réparties tout au long de la semaine telles que:

– Deux heures de VTT ou d’apprentissage vélo par enfant, dans la forêt qui entoure le lac de Sillé-le-Guillaume, afin de développer leur maitrise de l’utilisation du vélo.

– Deux heures de courses d’orientation afin de permettre aux enfants d’apprendre à se repèrer dans un environnement nouveau.

-Deux heures de paddle géant pour que les enfants s’acclimatent au mileu aquatique tout en favorisant l’esprit de groupe.

De plus, l’équipe d’animation proposera aux enfants de nombreuses activités innovantes de nature telles que l’aquagym, rallye photo, grands jeux collectifs et de coopération…Sans compter les baignades, veillées et autres actions organisées en toute sécurité.

centre de pleine Nature et de Nautisme Sillé SILLE-LE-GUILLAUME Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T07:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:30:00+02:00

sports patrimoine