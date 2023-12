Spectacle « Charles de Foucauld, frère universel » Centre de pèlerinage Paray-le-Monial, 3 février 2024, Paray-le-Monial.

Dans une mise en scène simple, laissant l’essentiel à la parole et à la musique, Francesco Agnello (metteur en scène et musicien) et Gérard Rouzier (comédien) retracent les étapes de la vie de ce «frère universel».

À travers les événements, les rencontres, la recherche de foi, Charles de Foucauld a posé dans sa vie des questionnements significatifs. Ils ont provoqué chez lui, physiquement et spirituellement, des déplacements qui l’ont mené en Syrie, en Terre sainte puis en Algérie. « Amoureux de l’humanité » c’est dans le Sahara qu’il passe les quinze dernières années de sa vie, simple présence aimante au milieu des Touaregs.

Un spectacle où la proximité de l’acteur offre la possibilité de la rencontre avec une figure de sainteté qui n’a pas fini de nous dérouter et de nous inspirer.

