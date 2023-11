Journée annuelle de la communauté des nanosciences et nanotechnologies de Paris-Saclay Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Palaiseau Catégories d’Évènement: Essonne

Palaiseau Journée annuelle de la communauté des nanosciences et nanotechnologies de Paris-Saclay Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Palaiseau, 8 mars 2024, Palaiseau. Journée annuelle de la communauté des nanosciences et nanotechnologies de Paris-Saclay Vendredi 8 mars 2024, 09h00 Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) sur inscription Cette journée s’adresse à l’ensemble de la communauté des Nanosciences et Nanotechnologies.

Télécharger l’Affiche de l’évènement

Télécharger le Programme (à venir) Prix du poster et prix de l’image scientifique Un prix du poster est prévu, à destination de tous les jeunes chercheurs i.e. Doctorants et post-doctorants participants à la journée

Un prix de l’image scientifique est également organisé dans le cadre de cette journée annuelle : toutes les personnes souhaitant y participer sont invitées à faire parvenir leur image à l’adresse psinano@universite-paris-saclay.fr au plus tard le 2 février. Les différentes images reçues seront affichées et soumises au vote des participants lors de la journée annuelle. Programme 9h00 Accueil par le CoDir PSiNano

9h30 Bilan et perspectives / Noëlle Gogneau (coordinatrice PSiNano, CNRS/C2N)

09:50 Présentation 1

10:05 Présentation 2

10:20 Présentation flash des posters (1/2)

10h45 Pause

11h00 Présentation 3

11h15 Présentation 4

11h30 Présentation flash des posters (2/2)

12h00 Pause Déjeuner / Posters

14h00 Conférence invitée

14h30 Présentation 5

14h45 Présentation 6

15h05 Présentation 7

15h25 Présentation 8

15h50 Action de prospective Brainstorm-Nano : retour sur l’atelier organisé en 2023 et suite du programme / Juan-Ariel Levenson (CNRS/C2N)

16h15 Conclusion et fin de la journée

Affiche de l’évènement

Programme (à venir) Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) 10 boulevard Thomas Gobert – Palaiseau Palaiseau 91120 Lozère Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/form/journee-annuelle-psinano »}] [{« link »: « mailto:psinano@universite-paris-saclay.fr »}, {« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2023-11/Affiche%20Journu00e9e%20PSiNano%202024.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T09:00:00+01:00 – 2024-03-08T16:30:00+01:00

2024-03-08T09:00:00+01:00 – 2024-03-08T16:30:00+01:00 PSiNano Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Adresse 10 boulevard Thomas Gobert - Palaiseau Ville Palaiseau Departement Essonne Lieu Ville Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Palaiseau latitude longitude 48.712212;2.201525

Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Palaiseau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palaiseau/