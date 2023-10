Journée Scientifique Capteurs Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Palaiseau Catégories d’Évènement: Essonne

Palaiseau Journée Scientifique Capteurs Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Palaiseau, 10 novembre 2023, Palaiseau. Journée Scientifique Capteurs Vendredi 10 novembre, 08h30 Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Entrée gratuite sur inscription La GS SIS organise une journée scientifique sur le thème des capteurs qui peut s’aborder sous différentes aspects, comme par exemple : éléments sensibles (matériaux, structuration micro/nano, packaging, etc), alimentation (récupération d’énergie, batteries, thermoélectricité, MEMS, etc), Signal (conditionnement, ampli/filtrage, mise en forme, communications, etc), réseaux (fusion/agrégation, données numériques, jumeaux numériques, etc). Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) 10 boulevard Thomas Gobert – Palaiseau Palaiseau 91120 Lozère Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/ibvndy »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T08:30:00+01:00 – 2023-11-10T13:00:00+01:00

2023-11-10T08:30:00+01:00 – 2023-11-10T13:00:00+01:00 GS SIS capteurs Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Adresse 10 boulevard Thomas Gobert - Palaiseau Ville Palaiseau Departement Essonne Lieu Ville Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Palaiseau latitude longitude 48.712212;2.201525

Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N) Palaiseau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palaiseau/