Un autre regard sur le nanomonde. Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies Palaiseau, 8 octobre 2023, Palaiseau.

Un autre regard sur le nanomonde. Dimanche 8 octobre, 14h00 Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies Entrée libre _ inscription sur place dans la limite du nombre maximum de participants acceptés par manifestation_ informations prochainement sur notre site web

Des panneaux solaires aux ordinateurs quantiques en passant par les puces électroniques, les nanosciences et les nanotechnologies sont présentes dans de nombreuses applications de notre quotidien mais demeurent encore mal connues. Grâce aux diverses animations sur place (exposition, conférences, démonstrations scientifiques) et aux rencontres avec nos experts, vous pourrez découvrir avec étonnement et fascination comment les recherches scientifiques viennent répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. A l’occasion de cette journée exceptionnelle, nos conférenciers et animateurs scientifiques, vous feront voyager dans les mystères de l’infiniment petit au-delà ce que l’optique classique peut voir.

Le dimanche 8 octobre petits et grands apprendront aussi en s’amusant grâce aux mini- ateliers encadrés pour les 7 ans et plus : créer des circuits avec des aimants, réaliser un code informatique, observer la nature sous toutes ses coutures à l’aide de microscopes, vous permettant de voir des détails 1000 fois plus petits que le diamètre d’un cheveu. À vous de jouer et de vous émerveiller !

Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies 10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau 91120 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

ateliers conférences

