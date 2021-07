Centre de musique médiévale : Tre donne belle mairie du 13e arrondissement, 23 août 2021, Paris.

Centre de musique médiévale : Tre donne belle

le lundi 23 août à mairie du 13e arrondissement

Trois femmes qui chantent, se prennent à danser et à jouer avec le public, s’accompagnant parfois d’instruments à cordes (une petite harpe, une petite vièle à archet) dans des chansons polyphoniques italiennes faites entièrement par cœur et sans aucun accessoire qui ferait barrage entre scène et salle : juste des corps qui chantent et se déplacent. Les villanelle, canzonette, madrigali et balletti, signés de grands compositeurs de la Renaissance, comme Costanzo Festa, Palestrina ou Monteverdi, savent ici garder une fraîcheur et une saveur populaire dans laquelle tous les publics pourront trouver leur miel. Chaque chanson, chaque polyphonie, est traitée comme une petite saynète à part entière, dont les chanteuses nous transmettent la substance poétique, littéraire, musicale, ludique ou dramatique. Vivabiancaluna Biffi : chant, vièle à archet, conception du programme Christel Boiron : chant Brigitte Lesne : chant, harpe gothique Dans le cadre de l’exposition Haïm Kern en présence de l’artiste

Voici une invitation à découvrir un florilège de chansons polyphoniques italiennes

