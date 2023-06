English Sailing Camp Centre de Moulin Mer Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

English Sailing Camp 9 juillet – 19 août Centre de Moulin Mer 660€ le séjour Les pieds dans l'eau, dans le très beau cadre de Moulin Mer à Logonna-Daoulas, venez profiter d'activités nautiques et revoir votre anglais tout en s'amusant ! 4 sessions d'activités nautiques (voile, kayak, paddle, etc.) encadrées par les moniteurs qualifiés

5 sessions d’ateliers pédagogiques et ludiques en anglais encadrées par les animateurs KulturAnim

6 jeux récréatifs encadrés par les animateurs KulturAnim

6 veillées animées par les animateurs de KulturAnim Les séjours ont lieu du dimanche 16h au samedi 12h. Centre de Moulin Mer Route du Centre Nautique LOGONNA-DAOULAS Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne contact@kulturanim.com https://kulturanim.com/index.php/nous-contacter/

Age min 6 Age max 13

