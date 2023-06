Meyronnes juillet 2023 centre de montagne de la ville d’Epinay sur Seine Val-d’Oronaye, 10 juillet 2023, Val-d'Oronaye.

Meyronnes juillet 2023 10 juillet – 2 août centre de montagne de la ville d’Epinay sur Seine Au quotient entre 15€12 et 24€09 par jour transport compris. Il n’existe pas de tarifs hors transports. Une fois les bons vacances de la CAF pris en compte, une famille au tarif 1 ne paiera plus qu’un montant symbolique.

La Caisse des Ecoles d’Epinay-sur-Seine organise chaque été 2 séjours de 22 jours sur son centre de vacances de Meyronnes.

Ce centre de vacances appartient à la ville d’Epinay sur Seine et le personnel qui y travaille est embauché par elle que ce soit pour l’animation ou pour la partie technique (cuisinier, serveur, plongeur, etc.)

Ces séjours sont organisés autour des activités sportives de montagne (raft, escalade, canyonning, etc.) et de la sensibilisation à la découverte et à la préservation de ce cadre naturel, même si certaines activités ne sont pas en lien avec ces thématiques qui ne doivent être un frein ni au plaisir des enfants ni à l’enrichissement qu’elles peuvent leur apporter.

Ces séjours sont prévus pour 96 enfants avec une volonté de parité filles / garçons et quatre tranches d’âge afin de respecter le rythme de vie de chacun.

Les activités proposées, qu’elles soient sportives, artistiques, de découverte de la nature ou simplement ludiques sont, au-delà du plaisir pris par les enfants, le moyen de favoriser une meilleure autonomie, un meilleur « vivre ensemble » et l’apport de connaissances permettant un enrichissement personnel.

Notre centre de vacances est implanté dans la zone périphérique (aire d’adhésion) du Parc nationale du Mercantour ce qui nous permet de bénéficier d’un cadre naturel exceptionnel.

C’est dans ce cadre que le groupe d’enfants pratiquera de nombreuses activités sportives de pleine nature notamment le canyoning, l’escalade, le rafting, la randonnée, ou encore l’équitation.

Tous les intervenants pour chacune de ses activités sont diplômés d’Etat (Brevet d’état, guide, accompagnateur tourisme équestre, etc.

Les prestataires fournissent systématiquement l’ensemble du matériel nécessaire à la pratique de l’activité.

Chaque enfant aura au cours du séjour l’occasion de pratiquer chacune de ces activités (pas d’obligation) au moins une fois. Il participera également à 2 campings de 2 à 4 jours et effectuera plusieurs randonnées entre autres dans le cadre de la visite des forts de Tournoux, Roche la Croix ou St Ours ou en allant à la rencontre de la faune (marmottes, aigles, bouquetins, chamois, etc.) et de la flore.

Ces randonnées seront pour certaines encadrées par nos animateurs diplômés BAFA et pour d’autres accompagnées par des accompagnateurs moyenne montagne ou des guides dans le cadre de notre partenariat avec Montagne d’Ubaye notre partenaire pour toutes les activités de montagne.

La présence de ces professionnels de la montagne lors de nos activités permet bien sûr de répondre à un cadre légal d’encadrement des sports de pleine nature mais également de bénéficier de leurs compétences et de leurs investissements dans le domaine de la connaissance et de la défense de ce patrimoine naturel fragile.

Les activités sportives de pleine nature sont un support pédagogique et éducatif : activités de coopération, valorisation des individus, connaissance et maitrise de son corps, acceptation de l’échec, appropriation de connaissances scientifiques (aérologie, météorologie, de la faune et de la flore, etc.)

En aucun cas nous ne forçons les enfants à participer aux activités sportives de pleine nature.

centre de montagne de la ville d'Epinay sur Seine Val d'Oronaye Val-d'Oronaye 04530 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T18:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-08-02T00:00:00+02:00 – 2023-08-02T08:30:00+02:00

Vivre ensemble Plaisir