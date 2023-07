Séjour pleine nature Centre de montagne Ariège Pyrénées Val-de-Sos, 31 juillet 2023, Val-de-Sos.

Séjour pleine nature 31 juillet – 4 août Centre de montagne Ariège Pyrénées

Au travers de trois thèmes principaux, les élèves/enfants pourront s’initier à des activités de découverte de milieux spécifiques ; d’écosystèmes particuliers en identifian t les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Au travers d’expérimentations et d’observations, ils pourront aussi découvrir différentes ressources, comme l’eau, et les relier à leur utilisation spécifique dans un milieu montagnard. L’objectif est de permettre un apprentissage ludique pour les enfants en leur redonnant confiance, de retrouver le sens du collectif avant la rentrée de septembre. Pour cela, les enfants pourront profiter de l’environnement montagnard présent autour du centre. Les temps d’apprentissages auront lieu au maximum en extérieur et feront l’objet d’ateliers mobilisant des compétences et des savoirs découlant des programmes scolaires. Ils pourront être adaptés en fonction des besoins particuliers des élèves/enfants. Ces temps récréatifs et d’apprentissage seront pris en charge et menés en partenariat par l’équipe du centre, ainsi que par l’équipe d’animation.

Centre de montagne Ariège Pyrénées Suc et Sentenac Val-de-Sos 09220 Suc-et-Sentenac Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ville-pamiers.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:58:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:28:00+02:00