SEJOUR NATURE SUC ET SENTENAC Centre de montagne Ariège Pyrénées Val-de-Sos Catégories d’Évènement: Ariège

Val-de-Sos SEJOUR NATURE SUC ET SENTENAC Centre de montagne Ariège Pyrénées Val-de-Sos, 24 juillet 2023, Val-de-Sos. SEJOUR NATURE SUC ET SENTENAC 24 – 28 juillet Centre de montagne Ariège Pyrénées Un séjour au plus près de la Nature en montagne pour les enfants de Mazères.

Un séjour pour vivre les aventures collectivement et dévouvrir, expérimenter. Centre de montagne Ariège Pyrénées suc et sentenac Val-de-Sos 09220 Suc-et-Sentenac Ariège Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0763752463 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Val-de-Sos Autres Lieu Centre de montagne Ariège Pyrénées Adresse suc et sentenac Ville Val-de-Sos Departement Ariège Lieu Ville Centre de montagne Ariège Pyrénées Val-de-Sos

Centre de montagne Ariège Pyrénées Val-de-Sos Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-sos/