« Lé Olidays » centre de mer des PEP 33 Andernos-les-Bains, 24 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

« Lé Olidays » 24 – 28 juillet centre de mer des PEP 33 400€ Participation des familles QF< 600 4€/jour - QF entre 601 et 900 5€/jour- QF entre 901 et 1200 6€/jour - QF entre 1201 et 1500 7€/jour - > 1500 12€/jour

Un séjour au coeur du bassin d’arcachon. Les enfants découvriront au travers d’activités pédagogiques les métiers du bassin, comprendre de façon ludique l’environnement qui les entourent .

Hébergés au sein du Centre de Mer de la PEP 33, les enfants pourront découvrir un environnement naturel dans lequel s’épanouir, créer, et s’enrichir d’expériences pour construire leurs vacances selon leurs envies et celle du groupe.

centre de mer des PEP 33 130 avenue de Bordeaux 33150 Andernos les bains Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

