Séjour PRE Mérignac Drop de Béton

30 octobre et 3 novembre centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains Sur inscription

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de Réussite Educative de la ville de Mérignac et qui a pour objet la lutte contre les inégalités dans le cadre des apprentissages en favorisant la mise en place de réponses individualisées.

Le séjour proposé permettra à 14 enfants de recréer un lien positif avec l’école avant la rentrée des classes. Ce séjour se déroulera au Centre de Mer d’Andernos Les Bains.

Le séjour sera articulé autour de 5 matinées d’ateliers d’aides aux devoirs et de 6 après-midi d’activité culturelle, sportive et de découverte. En plus de ces créneaux, des jeux collectifs, des animations, des chansons, des veillées seront également au programme.

Ce séjour est destiné à accueillir 14 enfants de 08 à 10 ans habitants les QPV de Mérignac, Beaudésert et Yser-Pont de Madame.

La composition des groupes pour l’après-midi, sera variable en fonction des activités proposées, des envies et des capacités des enfants.

Lors des matinées d’ateliers scolaires, les enfants seront répartis par groupe de 4 à 8. Les animateurs feront le lien entre toutes les activités proposées et auront à leur charge le bon déroulement des temps de vie quotidienne.

Remobilisation scolaire, Sport, Lecture, Ecriture, Mathématiques, Citoyenneté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T09:30:00+01:00

2023-11-03T17:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00

Remobilisation scolaire – sports – transversalité