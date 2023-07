Séjour de remobilisation scolaire collégiens centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains Andernos-les-Bains, 23 août 2023, Andernos-les-Bains.

Séjour de remobilisation scolaire collégiens 23 – 28 août centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains Mise en place d’un tarif symbolique de 12€ pour le séjour par enfant afin de permettre une accessibilité à tous. Une gratuité peut être appliquée selon les situations et soumise à validation de l’élue.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de Réussite Educative de la ville de Floirac, qui a pour vocation la mise en place de réponses individualisées et sur-mesure à des difficultés et des besoins identifiés chez certains enfants par un croisement de regards d’une équipe pluridisciplinaire. Les enfants inscrits dans un parcours peuvent bénéficier de plusieurs possibilités de réponses.

Le séjour proposé permettra aux 15 enfants qui y participeront de recréer un lien positif avec l’école une semaine avant la rentrée des classes.

Le séjour sera composé de 5 matinées d’ateliers scolaires encadrés par deux enseignantes et de 6 après-midi d’activité (culturelle, sportive et de découverte) menées par les deux animateurs et l’éducatrice sportive.

En plus de ces créneaux, des jeux collectifs, des animations, des veillées seront également au programme.

Ce séjour est destiné à accueillir 15 enfants scolarisés en 6ème et 5ème dans les collèges Mandela et Rayet.

Les enseignantes dispenseront un enseignement adapté et personnalisé.

Les animateurs feront le lien entre toutes les activités proposées et auront à leur charge le bon déroulement des temps de vie quotidienne.

La volonté de ce séjour est de mettre l’accent sur un encadrement pluridisciplinaire qui contribuera à rendre ce séjour très qualitatif puisqu’il valorisera chaque enfant individuellement au sein du groupe.

centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-08-23T09:30:00+02:00 – 2023-08-23T21:30:00+02:00

2023-08-28T07:30:00+02:00 – 2023-08-28T18:00:00+02:00

Ville de Floirac