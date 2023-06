Colo Savoir rouler à vélo en découvrant le littoral centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde Colo Savoir rouler à vélo en découvrant le littoral centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains Andernos-les-Bains, 10 juillet 2023, Andernos-les-Bains. Colo Savoir rouler à vélo en découvrant le littoral 10 – 14 juillet centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains Entre 30 et 110 euros selon QF , sur inscription Colo Savoir Rouler à Vélo en découvrant le littoral Le séjour se déroulera du 10 au 14 Juillet au Centre de Mer des PEP33 (Andernos) pour 32 enfants de 7 à 10 ans, s’adressant en particulier aux enfants issus du QPV Bordeaux Bacalan.

Une thématique structurante autour de la pratique du vélo ainsi que des Activités Physiques de Pleine Nature (surf et vélo) sera proposée. centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains 130 avenue de bordeaux 33510 andernos Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « usepbacalan@live.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651511623 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

