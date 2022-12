séjour nature et bord de mer centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

départ en grand bus puis sur place en mini bus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. centre de mer 130 avenue de bordeaux 33510 andernos les bains 130 avenue de bordeaux 33510 andernos Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine Nous allons partir sur une semaine du lundi au vendredi pendant les vacances, avec 15 enfants et trois accompagnateurs pour vivre un temps collectif avec des apprentissages autour du milieu marin et de la pratique du vélo.

Ce séjour permettra de soutenir les enfants dans leur apprentisage en leur proposant des activités sportives près du bassin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T09:00:00+01:00

2022-11-04T19:30:00+01:00

