Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire l’association Au Gré des Vents, vous propose une Visite guidée de la criée.

Rendez-vous à une heure matinale pour suivre le déroulement de la vente du poisson fraîchement débarqué de la criée de la Turballe.

Une occasion unique de découvrir ce qui se passe dans ce grand bâtiment. 5h30 c’est tôt mais quel souvenir de vacances.

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

