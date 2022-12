Les apprentis fermiers Centre DE MANDRES LES ROSES, 26 juillet 2021, MANDRES LES ROSES.

Les apprentis fermiers 26 – 30 juillet 2021 Centre DE MANDRES LES ROSES

Sur inscription. Tarif à partir de 500,00 €

Pars à la découverte de la nature et de ses occupants, pour apprendre en t’amusant!

Centre DE MANDRES LES ROSES 2 Chemin du 8 mai 1945, 94520 MANDRES LES ROSES MANDRES LES ROSES Val-de-Marne Île-de-France Par la route : 35 minutes de l’entrée sud de Paris (suivre Créteil, puis Villecresnes). En transport en commun : à 20 minutes de la gare de Lyon ; station Brunoy (RER D) puis 10 minutes de navette. Par avion : à 30 minutes d’Orly et 1 heure de Roissy-Charles-de-Gaul [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Le centre est situé sur la commune de Mandres-les-Roses dans un charmant village au sud-est de la capitale. Implanté dans un parc paysager de 6 hectares à proximité immédiate d’une ferme pédagogique, entouré de pépinières, le centre bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel et d’équipements de grande qualité. Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires (le centre dispose de 4 chambres PMR). Avec sa vue imprenable sur le parc, la salle de restauration propose une vraie cuisine traditionnelle, respectueuse d’une alimentation saine, variée et équilibrée. Le parc paysager du centre permet la mise en place de nombreuses activités grâce aux équipements de qualité qui le composent. Le séjour que nous vous proposons est spécifiquement adapté aux exigences de la présence du COVID 19 sur notre territoire. La configuration du centre est adaptée, l’équipe d’animation a été renforcée et formée. Les activités sont réfléchies et organisées en fonction de cet impératif. Elles allient jeux, moments ludiques mais aussi activités sportives, culturelles et de remobilisation des enfants autour d’activités de découvertes. Nous veillerons ainsi à assurer au maximum le respect des mesures sanitaires et à mettre en place le cadre le plus sécurisant possible pour les enfants. Parents, nous comptons sur vous ! En effet, tout cela ne sera rien sans la participation active de vos enfants qui seront acteurs des mesures de protection mises en place. En tant que parents, vous avez-vous aussi un rôle à jouer en expliquant à vos enfants que nos colonies de vacances ne seront forcément plus tout à fait les mêmes mais que nous ferons notre possible pour qu’elles restent des endroits de jeux, de découvertes, de rencontres et d’échanges…

Tu découvriras le parc du centre à travers une balade sensorielle

Tu suivras la trace des êtres vivants qui nous entourent : animaux de la mare, animaux des bois, des prairies…

La flore et sa préservation seront aussi à l’honneur : fleur, arbre fruits et graines, à chaque enfant de rempoter, biner, semer, ratisser…!

Les temps de loisirs ne seront pas oubliés, feux de camps grands jeux d’orientation, veillée au coin du feu…….

On oublie vite Paris lorsqu’on est un vrai apprenti fermier!

Des ateliers éducatifs remobiliseront les savoirs et seront adaptés aux attentes, au niveau et à l’âge de chacun. Acteur de leur savoir, chaque enfant participera à ces temps, en suivant une thématique, « fil rouge » de leur séjour.

Tous nos séjours proposeront des temps d’apprentissage avec des moyens de médiations divers :

balade contée,

livret d’activité,

atelier scientifiques,

découverte sportive…

Ce séjour offre un cadre idéal pour répondre aux objectifs éducatifs identifiés par l’Education Nationale :

Maîtrise de la langue française (enrichissement du vocabulaire spécifique à l’équitation)

Méthodes et outils pour apprendre (utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles)

Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes)

Culture et scientifique (Savoir observer, comparer, questionner par la réalisation d’activité autour de la ferme par exemple. Découverte du monde – animal et approche de la découverte de ce milieu.)

Représentation du monde et de l'activité humaine (Introduction au concept de protection de l'environnement, de durabilité)

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »



