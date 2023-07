Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Clémence Mauger Centre de loisirs Valbonne Valbonne, 14 août 2023, Valbonne.

Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Clémence Mauger 14 – 24 août Centre de loisirs Valbonne

Rouvrir le monde avec Clémence Mauger au centre de loisirs à Valbonne

Liens – liant – lier

(liens)

En partant de la thématique «liens, liant, lier», je souhaite impliquer chaque enfant en leur proposant de questionner ce qui fait lien avec les personnes qui les entourent. Nous discuterons ensemble ce qui les lient, jusqu’à tomber d’accord sur un «point commun». J’étendrai progressivement ces questions à ce qui les lie plus généralement au monde. Chaque personne pourra alors développer une direction particulière en fonction de ses intérêts, notamment sur des éléments vitaux liés à la nature.

Une fois ces rapprochements énoncés, nous essayerons essayer de matérialiser ces liens avec les moyens à disposition: nos corps (mime), nos voix (poésie, chant, lecture), des objets ou différents moyens combinés. Ces ateliers sont autant de manières de faire connaissance et de s’apprivoiser pour gagner en confiance, en complicité et ouvrir les imaginaires.

Dans un second temps, je proposerai de réinterpréter ces propositions uniquement par des gestes muets. Je souhaite amener les enfants à trouver des «formes» aux concepts préalablement formulés. Nous chercherons donc comment garder des traces de ces échanges. Les enfants seront notamment invité.es à venir «fixer» leurs mots, leurs silhouettes ou des objets en en traçant les contours.

(lier)

Afin d’aboutir à un projet final commun, nous assemblerons les réalisations au sein de grands supports collectifs. Iels rapprocheront ainsi leurs propositions individuelles afin de composer un ensemble. Nous multiplierons en amont les exercices pour découvrir des techniques variées telles que l’estampe, le tampon, l’empreinte, la gravure. A chaque étape, le réemploi, le recyclage et les matériaux propres seront mis en avant, dans le cadre d’une démarche conscientisant les questions écologiques.

(liant)

Enfin, la dernière étape est de trouver comment le rendu final peut créer un ensemble qui fait corps. L’enjeu sera de considérer le résultat pour une globalité cohérente et que l’objet fini devienne celui de tout le monde. Ainsi, il s’agira d’assembler les différents éléments dessinés en de grandes compositions; les dessins découpés pourront par exemple servir de pochoirs. Nous passeront enfin à une phase de coloration en utilisant les différentes techniques découvertes lors des exercices précédents. Finalement, le résultat devra trouver son mode d’exposition et son espace pour être présenté. Ce sera la dernière étape pour appréhender une autre approche du lien, dans la prise de décision collective et dans la transmission au public.

Centre de loisirs Valbonne Rue de la Vigne Haute, 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T09:00:00+02:00 – 2023-08-14T17:00:00+02:00

2023-08-24T09:00:00+02:00 – 2023-08-24T17:00:00+02:00

© Clémence Mauger