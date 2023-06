Festival Par Has Art ! -78 TOURS Centre de loisirs Vaires-sur-Marne, 2 juillet 2023, Vaires-sur-Marne.

Festival Par Has Art ! -78 TOURS Dimanche 2 juillet, 19h00 Centre de loisirs

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est, par son envergure et son mouvement circulaire, un agrès à sensations chargé de nombreux symboles. Ici, deux acrobates et un musicien vous proposent d’explorer cette dimension aérienne, monumentale voire totémique (10 m de haut) qui replace l’homme face à ses propres limites, face à ses challenges. Avec 78 Tours, embarquez pour un voyage acrobatique, hypnotique et sensible. Frissons assurés.

Centre de loisirs 63 rue des Pêcheurs 77360 Vaires-sur-Marne Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-07-02T19:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:35:00+02:00

©Joot Prod