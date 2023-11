Opération verte Centre de loisirs Triboulet Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Opération verte Centre de loisirs Triboulet Cenon, 2 décembre 2023, Cenon. Opération verte Samedi 2 décembre, 09h30 Centre de loisirs Triboulet Gratuit Broyage des végétaux Seuls les branchages de 25cm de diamètre maximum sont acceptés. Venez avec vos branches et repartez avec votre broyat prêt à l’emploi.

Tarif: gratuit, sans inscription

En savoir plus sur: comment utiliser mon broyat ? Distribution de composteurs Bordeaux Métropole vous offre gratuitement un composteur de 400L, en remplissant le formulaire : https://inscription.bordeaux-metropole.fr/distribution-de-composteurs

Tarif: gratuit sur inscription / 100 composteurs max Distribution des plants d’arbres Face aux enjeux climatiques et environnementaux, Bordeaux Métropole a lancé une opération de végétalisation de grande envergure, avec pour objectif la plantation d’1 million d’arbres sur son territoire au cours de la décennie à venir. C’est pourquoi une distribution de plants d’arbres fruitiers est organisée pendant la semaine de L’Arbre en fête. Pour réserver un plan, compléter le formulaire ci-dessous avant le 2 décembre 2023 :

https://www.cenon.fr/form/distribution-des-plants-d-arbres Centre de loisirs Triboulet Avenue Pierre Loti, 33150 Cenon

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T11:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Centre de loisirs Triboulet Adresse Avenue Pierre Loti, 33150 Cenon Ville Cenon

