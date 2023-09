Balade « Mission hérisson » Centre de loisirs Triboulet Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Balade « Mission hérisson »
Vendredi 27 octobre, 16h30
Centre de loisirs Triboulet
Gratuit sur inscription / tout public

Mathieu Moulis, guide naturaliste, vous donne rendez-vous au centre de loisirs Triboulet pour une balade sur le thème « mission hérisson ».

Centre de loisirs Triboulet
Avenue Pierre Loti, 33150 Cenon
Cenon 33150 Plaisance
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-27T16:30:00+02:00 – 2023-10-27T19:30:00+02:00

Catégories d'Évènement:
Cenon, Gironde

Centre de loisirs Triboulet
Adresse Avenue Pierre Loti, 33150 Cenon
Ville Cenon

