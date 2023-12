3eme edition Canimoun Centre de loisirs Saint-Pierre-du-Mont, 1 décembre 2023, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

La section canicross du Club d’Education Canine de Mont de Marsan organise la troisième édition de la CANIMOUN !

150 participants maximum

Au programme :

‍♂️ CaniVTT : 7,2 km

‍♀️ Canicross : 7,2 km

Canicross Juniors : 7,2 km

‍♂️ Canicross court : 3,4 km

Canicross Benjamins : 3,4 km

Canicross Poussins : 1,2 km

‍♀️ Canirelais au profit du Téléthon : 1,4 km (2 x 700 m) – inscriptions sur place

Pour vous inscrire : https://canicompet.com/event-fiche/2147?fbclid=IwAR27KbKjvtKd3cAjXLCCcw1e5XqBFFP4hYsM_gb7ml3gp-cKCUBrCZPLm6Y.

2023-12-03

Centre de loisirs chemin de Ménasse

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



The canicross section of the Club d?Education Canine de Mont de Marsan is organizing the third edition of the CANIMOUN!

150 participants maximum

Program:

? ???? CaniVTT: 7.2 km

? ???? Canicross: 7.2 km

? ? Junior Canicross: 7.2 km

? ???? Canicross Short: 3.4 km

? ? Canicross Benjamins: 3.4 km

? ? Canicross Poussins: 1.2 km

? ? ? ???? Canirelais in aid of the Telethon: 1.4 km (2 x 700 m) – on-site registration

To register: https://canicompet.com/event-fiche/2147?fbclid=IwAR27KbKjvtKd3cAjXLCCcw1e5XqBFFP4hYsM_gb7ml3gp-cKCUBrCZPLm6Y

¡La sección de canicross del Club de Educación Canina de Mont de Marsan organiza la tercera edición de la CANIMOUN!

150 participantes máximo

En el programa:

? ???? CaniVTT: 7,2 km

? ???? Canicross: 7,2 km

? ? Canicross Junior: 7,2 km

? ???? Canicross corto: 3,4 km

? ? Canicross Junior: 3,4 km

? ? Canicross Poussins: 1,2 km

? ? ? ???? Canirelais a beneficio del Teletón: 1,4 km (2 x 700 m) – inscripción in situ

Para inscribirse: https://canicompet.com/event-fiche/2147?fbclid=IwAR27KbKjvtKd3cAjXLCCcw1e5XqBFFP4hYsM_gb7ml3gp-cKCUBrCZPLm6Y

Die Canicross-Sektion des Club d’Education Canine de Mont de Marsan organisiert die dritte Ausgabe der CANIMOUN!

150 Teilnehmer können maximal teilnehmen

Auf dem Programm stehen:

? ???? CaniVTT: 7,2 km

? ???? Canicross: 7,2 km

? ? Canicross Junioren: 7,2 km ?

? ???? Kurzer Canicross: 3,4 km

? ? Canicross Benjamins: 3,4 km

? ? Canicross Poussins: 1,2 km

? ? ? ???? Canirelais zugunsten des Telethon: 1,4 km (2 x 700 m) – Anmeldungen vor Ort

Um sich anzumelden: https://canicompet.com/event-fiche/2147?fbclid=IwAR27KbKjvtKd3cAjXLCCcw1e5XqBFFP4hYsM_gb7ml3gp-cKCUBrCZPLm6Y

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Mont-de-Marsan