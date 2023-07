Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Nicole Demichelis centre de loisirs « Planète, science Méditérranée » Grasse, 17 juillet 2023, Grasse.

Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Nicole Demichelis 17 – 27 juillet centre de loisirs « Planète, science Méditérranée »

Bestiaire des airs

La réalité se mêle à la fiction, une personne peut inventer un être fictif avec des pouvoirs magiques qui l’inspire dans son quotidien comme un alter ego qui la fait rêver.

Imaginer avec les enfants des personnages qui les accompagnes, que chacun.e.s puissent lui développer des qualités, des pouvoirs et une capacité d’évolution dans un environnement qui prend sa source dans le milieu naturel du lieu de grasse et de leurs histoires personnelles pour devenir des personnages fantasques aux milles vertus.

Nous les développerons ensemble, avec la fabrication de costumes , des objets de récupération et des matières organiques récoltés dans la forêt de Grasse.

Le Bestiaire des airs est la rencontre de nos projets avec Coline Ramonet- Bonis .

centre de loisirs « Planète, science Méditérranée » 11 Rue Sans Peur, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-27T09:00:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

